ಮದುವೆಯಾದ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂತು ಕಿರುತೆರೆ ನಟನ ಸಂಸಾರ! ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದೂರು, ಪತಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯ ಆರೋಪ

Actor Dhanush Raj: ಖ್ಯಾತ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಧನುಷ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಶ್ರಿತಾ ನಡುವಿನ ವೈವಾಹಿಕ ಕಲಹ ಇದೀಗ ಹಾದಿ ಬೀದಿ ಜಗಳವಾಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ದಂಪತಿಗಳು ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣಾ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
'ಶಿವಾಜಿ ಸೂರತ್ಕಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಧನುಷ್ ರಾಜ್, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರು, ತಾನು ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಪತ್ನಿ ಆಶ್ರಿತಾ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಧನುಷ್ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಆಶ್ರಿತಾ ತಾನೇ ಬಾತ್ರೂಮಿನ ಗಾಜಿಗೆ ಕೈ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಪತಿ ಮಾಡಿದ ಹಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಧನುಷ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಆಶ್ರಿತಾ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಧನುಷ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಧನುಷ್ ಇತರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫೋನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಧನುಷ್ ತನಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆಶ್ರಿತಾ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧನುಷ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನೊಬ್ಬನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.