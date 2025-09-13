English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hansika Motwani case: 2022 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮದುವೆಯಾದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಮುಸ್ಕಾನ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಜೇಮ್ಸ್. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 13, 2025, 10:40 AM IST
    • ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿ
    • ನಟಿ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದೂರು
    • ಹನ್ಸಿಕಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಾ?

Hansika Motwani case: ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

2022 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮದುವೆಯಾದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೋಟ್ವಾನಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಮುಸ್ಕಾನ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಜೇಮ್ಸ್. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹನ್ಸಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಕಾನ್ ನೀಡಿದ ದೂರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕಟವಾದ ತೀರ್ಪು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನುಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

"ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮೇನಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ನಂತರ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ:
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ದೂರನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೂರಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಈ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡು ದೂರುಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹನ್ಸಿಕಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರಾ?
ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಸೊಹೈಲ್ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ರಿಂಕಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ ರಿಂಕಿ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು. 

ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಹನ್ಸಿಕಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳು ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಿಂದ ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೊಹೈಲ್ ಮತ್ತು ಹನ್ಸಿಕಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

 

 

