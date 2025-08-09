English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು-ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಒಡೆದು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತೀವ್ರ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 9, 2025, 06:04 PM IST
  • "ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
  • ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
  • ಆದರೆ, "ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ.

'ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು-ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಒಡೆದು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಭಾವುಕ ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಹಾಯವಿರಲಿ, ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ತಮ್ಮ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ನಿರ್ಮಾಣವಿರಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ. "ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದು, ಆದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವವರ ಮನವೊಲಿಸಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸುದೀಪ್, "ಅವರು ತಾವು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಅಗತ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನೂ ಕೊಡದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ, ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಹಾರವೇ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಸುದೀಪ್, "ನಾನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನವಿ–ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ,ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು," ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

 

 

