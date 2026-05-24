Drishyam 3 box office collection: ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನೈಜ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಅದೇ ಕಾಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮೇ 21 ರಂದು ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 58 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿರುವುದಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿನಮ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾವು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 117.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಿನ 362.05K ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ.
ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿ (ಮೋಹನ್ಲಾಲ್) ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಹೋರಾಟವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದಂತೆ.
ದೃಶ್ಯಂ ಸರಣಿಯು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತೆಲುಗಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಂಬಾಬು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜಾರ್ಜ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಲಯಾಳಂ ನಟರ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.