  • ತೆಲುಗಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕಮಾಲ್‌!

Druva sarja big update: ಸೀತಾ ಪಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಸೀತಾ ಪಯಣವು ದ್ವಿಭಾಷಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿದ್ದು..ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಏನಿದು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ...  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 16, 2026, 12:52 PM IST
Druva sarja big update:  ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ "ಸೀತಾ ಪಯಣಂ"ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಕೋವೈ ಸರಳಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ 'ಬಸವಣ್ಣ' ಸಾಂಗ್‌  ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.ಈ ಸಾಂಗಿನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೈನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೂಪ್ ರೂಬೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಬಸವಣ್ಣ' ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಸರ್ಲಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ. ನಕಾಸ್ ಅಜೀಜ್, ಎಲ್. ಕೀರ್ತನಾ ಅವರ ಗಾಯನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಲಿತಾ ಶೋಭಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಷ್ಟಿ ವರ್ಮಾ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಾಡು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ . ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿ ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್ ಬುರ್ರಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿಯಾಗಿ ಕಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ನಿರಂಜನ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅರ್ಜುನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಕೋವೈ ಸರಳಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ್, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲೋಡಿ ಕಿಂಗ್ ಅನೂಪ್ ರೂಬೆನ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

