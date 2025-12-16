English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಧ್ರುವಂತ್- ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸೂಪರ್‌ಪವರ್‌! ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಆಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಸಮಯ ಬಂತು

BBK 12 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಈ ವಾರದ ಆಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಧ್ರುವಂತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:43 PM IST
  • ಈ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಮೊದಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗೆ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು

BBK 12 : ಈ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಶೇಷ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ  ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಧ್ರುವಂತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಸೋತರು ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ದೀಪಾ..! ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌

ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಅವರನ್ನು ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಸೇಫ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಧ್ರುವಂತ್–ರಕ್ಷಿತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಚೈತ್ರಾ ಜೊತೆ ರಜತ್, ಸೂರಜ್ ಜೊತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಆಟ ಆಡಿದರು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಗೆದ್ದು ನಾಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.

ಮೊದಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗೆ ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಧ್ರುವಂತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಭಾರಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಮಾಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಕಾವ್ಯಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಂತ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾದ ನಡೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಂಜಯ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌! ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನಾದ್ರೂ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸದೇ ಬಿಡಲ್ಲ ಕರ್ಣ

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಂದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಧ್ರುವಂತ್ ವಾದಿಸಿದರೆ, ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಟಗಾರರು ಸೇಫ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಕ್ಷಿತಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾತಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಯಿತು.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ವಾರದ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಪಡೆದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ

