/ಹೊಸ ಬದುಕಿನತ್ತ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್.. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಅಂತ್ಯ, ನಾಗರತ್ನಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ

Duniya Vijay divorce Nagarathna: ದಶಕದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಎಂಡ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ 'ದುನಿಯಾ' ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿರೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ನಾಗರತ್ನ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ
ನಗರತ್ನಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿ ಜೀವನಾಂಶ
ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಲಗ
ಒಮ್ಮೆ ಸಂಸಾರದ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ-ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮಾತು ಬಹುದೂರ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಬದುಕು. 2013ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ನಾಗರತ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರೆತು ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್, ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಜಯ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗಬಾರದು. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.