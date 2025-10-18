ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ.. ಇದಲ್ವಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೈಹಿಡಿಯುವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Intresting video : ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದಾಗಿನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ 64 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣೆಯಾದ 65 ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Grandparents embrace life amid chaos, capturing the heart of the internet
Don Esteban and Dona Isabel held hands, hugged, comforting each other while trapped in Mexico's deadly floods
They were later saved, bringing a glimmer of hope to a devastated community pic.twitter.com/Q7uRDxeeR5
— RT (@RT_com) October 14, 2025
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯೊಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.