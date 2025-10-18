English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ.. ಇದಲ್ವಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೈಹಿಡಿಯುವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral Video : ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 18, 2025, 04:54 PM IST
    • ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ..
    • ಎದೆಗುಂದದೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದಾಗಿನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ..

ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಪ್ರೀತಿ.. ಇದಲ್ವಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೈಹಿಡಿಯುವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Intresting video : ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದಾಗಿನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.. 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ 64 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣೆಯಾದ 65 ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆಯೊಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

