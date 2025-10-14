English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ : ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ 

Salman Khan News : ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:45 PM IST
    • ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.

Elli Avrram on Salman Khan : ನಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.  

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ... ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ... ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ... ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ..' ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ... ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ... ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರಂತೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಲ ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಎವಿ ಅವ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

