ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ : ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ 

Elli Avrram on Salman Khan : ನಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದೆವು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ... ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ... ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ... ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ..' ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, 'ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ... ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿರುತ್ತೇನೆ... ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರಂತೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲ ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಎವಿ ಅವ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು.