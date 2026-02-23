ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ "ಟಿಕೆಟ್‌"ಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' 'ಬಡೆ ಸಾಹೆಬ್' ಪೈಪೋಟಿ..! ಯಶ್‌ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಾನಾ ಈ ಖಡಕ್‌ ವಿಲನ್‌?

Emraan Hashmi in Dhurandhar 2 : ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 1300 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ..
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದು 'ಬಡೆ ಸಾಹಬ್' ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಖಳನಾಯಕ ಕುರಿತು... ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಬಡೆ ಸಾಹೆಬ್ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
'ಲೆಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ಡ್' ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ರ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ... ಆ ಹೆಸರು.. ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ... ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ.. ಹೌದು.. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಸಿನಿ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಅಂದಹಾಗೆ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (ಹಮ್ಜಾ), ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ (ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್), ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜ್ ಜುಟ್ಶಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ) ಮತ್ತು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಮ್ಜಾ ಮತ್ತು ಮೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಡುವಿನ ಸೇಡಿನ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಲಿದೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ದಿನ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೂಡ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಕಾರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ..