ʻಪತ್ನಿ ಹಿಂದು.. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ.. ನನ್ನ ಮಗ..ʼ ಕುಟುಂಬದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ!

Emraan Hashmi: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ನೇರ ನುಡಿಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಆಗಾಗ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೂ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅವರ 'OG' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. 'OG' ನಂತರ, ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ 'Haq' ಚಿತ್ರವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ-ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅಭಿನಯದ 'ಹಕ್' ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಶಾ ಬಾನೋ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಾರನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಂದೂ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಮಗ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ?
ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರವು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿಂದೂ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉದಾರವಾದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪರ್ವೀನ್ ಶಹಾನಿ ಹಿಂದೂ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಪರ್ವೀನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಹಿಂದೂ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜಾತ್ಯತೀತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಪಾಲನೆ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ." ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಪರ್ವೀನ್ ಶಹಾನಿ ಹಿಂದೂ. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವೀನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.
