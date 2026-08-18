Engineering student, judges Shruti, Vinay Gowda: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೇ 16 ಭಾನುವಾರದಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಆಗಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸದ್ಯ 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರನ್ನು ವೇಯಿಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿ ಹಿಡಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ, ರ್ಯಾಪರ್ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರೋಮೊವೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್, ಜಡ್ಜ್ಗಳಗಿ ಸಖತ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯುವಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಆದ ಯುವಕ, ಜಡ್ಜ್ಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದರೂ ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ?, ಹೊಗಲಿಲ್ವಾಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ವೇಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯುವಕನ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವಕ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಹೀಗೆ, ನಾನು ಇರುವುದೇ ಹಿಂಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಬಳಿಕ ನಿರೂಪಕ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಯುವಕ ಫಸ್ಟಾಫಾಲ್ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಏನು ಓದಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಹುಗಳು (Sides) ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹುಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯುವಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು, ಯೂ ವಾಕ್ ನೌ (ನೀವಿನ್ನೂ ಆಚೆ ಹೋಗಬಹುದು) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವಕ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಗಿರುವ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿದೆ. ಯುವಕನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.