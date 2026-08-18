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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಜಡ್ಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌.. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್‌ ಖಡಕ್‌ ಮಾತು‌, ಶ್ರುತಿ, ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಶಾಕ್!

ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಜಡ್ಜ್‌ ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್‌ 

Written ByBhimappa
Published: Aug 18, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:01 PM IST
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಜಡ್ಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌.. ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್‌ ಖಡಕ್‌ ಮಾತು‌, ಶ್ರುತಿ, ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಶಾಕ್!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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