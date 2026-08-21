Folk Song Actor: ಬಾಸಿಂಗ ಬಾಸಿಂಗ ಪ್ರಮೀಳಾ ಓ ಪ್ರಮೀಳಾ ನಂತಹ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರು ರಾಥೋಡ್ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
‘ಬಾಸಿಂಗ ಬಾಸಿಂಗ ಬಲಾಲೆ’, ‘ಪ್ರಮಿಳಾ ಓ ಪ್ರಮಿಳಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ರಾಥೋಡ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶರಣ್ಯ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
ಸಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೇಮುಲವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೆಡ್ಡಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ರಾಥೋಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗಿ ಶರಣ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಶರಣ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶರಣ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ತಾವು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ತಲುಪಿದ ವಿವಾದ
ಶರಣ್ಯ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇಮುಲವಾಡ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ರಾಥೋಡ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ರಾಥೋಡ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ–ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಿಮ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ.ಸದ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಯಿ–ಮಾಧುರಿ ರಾಥೋಡ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ, ಶರಣ್ಯ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತೆಲುಗು ಜಾನಪದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.