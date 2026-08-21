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ನಟನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲು? ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಶಾಕ್!

̇Folk Song Actor: ಬಾಸಿಂಗ ಬಾಸಿಂಗ ಪ್ರಮೀಳಾ ಓ ಪ್ರಮೀಳಾ ನಂತಹ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈಶ್ವರ್‌ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರು ರಾಥೋಡ್‌ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 21, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:06 PM IST
ನಟನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲು? ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಶಾಕ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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