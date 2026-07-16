/ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ.. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಈ ನಟಿಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ!

Prabhas home cooked meals: ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ತೋರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಹನಟ, ನಟಿಯರಿಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಗುಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಊಟದ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಹ ನಟ, ನಟಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ತರುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಊಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮನೆಯ ಊಟವಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಆತಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಊಟ ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ನಂತಹ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಫೌಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ, ಕಲ್ಕಿ 2 ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆ ಸಲಾರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.