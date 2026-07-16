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ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ.. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಈ ನಟಿಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ!

ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByBhimappa
Published: Jul 16, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:39 PM IST
ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ.. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಈ ನಟಿಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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