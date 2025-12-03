English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ, ಲಕ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ತೊರೆದ ನಟಿ ಈಗ 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ

Gayatri Joshi: ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಈಕೆಯನ್ನು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:03 PM IST
  • ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ.. ಅವರ ಜೀವನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಈ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ನಾಯಕ

Gayatri Joshi: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ನಟಿ ಈಗ 60,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಣಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಶಿ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಶಿ (ಒಬೆರಾಯ್) ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

ಇವರು ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ 2004 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ವದೇಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಶಿ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ 'ಗೀತಾ' ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ.. 'ಸ್ವದೇಶ್' ಅವರ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಸಹ.. 2005 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ 'ವಿಕಾಸ್ ಒಬೆರಾಯ್' ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ.. ಅವರ ಜೀವನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಪತಿ ವಿಕಾಸ್ ಒಬೆರಾಯ್ 'ಒಬೆರಾಯ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ'ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬೈನ ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ನಾಯಕ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕಾಸ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು $6 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.54,000 ಕೋಟಿ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.60,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಐಕಾನಿಕ್ '360 ವೆಸ್ಟ್' ಟವರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 'ರಿಟ್ಜ್-ಕಾರ್ಲ್ಟನ್' ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸುವಂತೆ, ಅವರಿಗೆ 'ಒಬೆರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್' ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಕಾಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ' ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌..!

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಗಾಯತ್ರಿ ಜೋಶಿ ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಂತೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

