  ತನಗಿಂತ 53 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಡೇಟಿಂಗ್... 83 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್!

ತನಗಿಂತ 53 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಡೇಟಿಂಗ್... 83 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್!

ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತನಗಿಂತ 53 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. 85 ವರ್ಷದ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 17, 2026, 03:51 PM IST
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳ ವಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ತನಗಿಂತ ತನಗಿಂತ 53 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು. 85 ವರ್ಷದ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಗುವಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಟೀಕೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಸುಂದರ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಯಾರು? ಇವರ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅತಿಯಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈರಾ ಬಾನು, ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವೀನ್ ದುಸಾಂಜ್ ಅವರಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತನಗಿಂತ 53 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. 85 ವರ್ಷದ ಈ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 2 ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ - 1972 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ *ದಿ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್* ನ ತಾರೆ ಅಲ್ ಪಸಿನೊ.

ಅಲ್ ಪಸಿನೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೂರ್ ಅಲ್ಫಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಅಲ್ ಪಸಿನೊ ಗಿಂತ 53 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 83 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು. ಇಂದು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ *ವ್ಯಾನಿಟಿ ಫೇರ್* ಆಸ್ಕರ್ ಆಫ್ಟರ್-ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇವರ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರ್ ಅಲ್ಫಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಅಲ್ ಪಸಿನೊ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುವೈತ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು.

ಅಲ್ ಪಸಿನೊ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಅಪಾರ ಬಡತನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಅನೇಕ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಒಳಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರು 1970 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಾರ್ಫೇಸ್, ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್ ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. 1992 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವುಮನ್ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು.

53 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ನೂರ್ ಅಲ್ಫಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ ಪಸಿನೊ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

