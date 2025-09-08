ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಯೇ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌.. ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮರೆತ ಖ್ಯಾತ ನಟ.. ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

Sridevi: ವೇಟಗಾಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಆರ್-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಣಯ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇಮಂಡಿ ರಾಮರಾವ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ (ಎನ್ಟಿಆರ್) ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಟನೆ, ನೃತ್ಯ, ಪ್ರಣಯ - ಯಾವುದೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, 1979 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ವೇಟಗಾಡು' ಚಿತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.
NTR ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ, ಬಡಿಪಂತುಲು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ NTR ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು 'ವೇಟಗಾಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, NTR ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇಮಂದಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್-ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕವೇ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಮರಾವ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಬಹಳ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ತಕ್ಷಣ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಎಂದು ರಾಮರಾವ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಟ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಶಾಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪುನಃ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ನಾಯಕಿ ಜಯಸುಧಾ ಎಂದು ರಾಮರಾವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ನಟನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ರಾಮರಾವ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎನ್ ಟಿಆರ್-ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ಕಾಲದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂದು ರಾಮರಾವ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.