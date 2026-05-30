Tabu Nagarjuna Love Story: ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. 1984 ರಿಂದ 1990 ರವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಮಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು 1992 ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೆಸರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಟಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳರಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಬು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿತ್ತು.
ನಾಗಾರ್ಜುನಗೋಸ್ಕರಾ ಟಬು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಬು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟಬು ನಾಗಾರ್ಜುನರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರಂತೆ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ದೂರವಾದರಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಟಬು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರಂತೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾ ಮತ್ತು ಟಬು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸದಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.