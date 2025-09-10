English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ.. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ 90 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯಿರುವ ಮಹಾನಟ.. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈತನೇ ಉದಾಹರಣೆ

ಒಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನು, ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್. ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 04:59 PM IST
  • ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಹುಡುಗನು ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
  • ಒಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟ.. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ 90 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯಿರುವ ಮಹಾನಟ.. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈತನೇ ಉದಾಹರಣೆ

Akshay Kumar: ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಹುಡುಗನು ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗ, ಈಗ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

1967ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ರಾಜೀವ್ ಹರಿ ಓಂ ಭಾಟಿಯಾ. ಆದರೆ ಇಂದು ಜನತೆ ಅವನನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಯವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂಬೈಗೆ ವಾಪಸಾದ ನಂತರ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸಮರಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಸುಂದರಿ.. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ..

1992ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿದಾರ್ ಚಿತ್ರವೇ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ. ಆಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು 150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಿಲಾಡಿ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ “ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ” ಎಂಬ ಇಮೇಜ್ ನೀಡಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಬಂಗಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಸೊತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.

