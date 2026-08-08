ಸಿನಿಮಾ ಡೆಸ್ಕ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೋಟೆಲ್, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ನಟ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಅದೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ!
ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ರಾಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಆಗಿನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೋರ್ದಾರ್ ಸುಜಾತಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಜಾತಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಟ
ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಪರಿಚಯವಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯರಾದರು. ಇದೇ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು.
ಒಂದು ದಿನ ರಾಕೇಶ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸುಜಾತಾ ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಜಾತಾಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ರಾಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ!
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಕೇಶ್ ಸುಜಾತಾ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಆಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಸುಜಾತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸ್ವಭಾವ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ತಮಾಷೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
“ಅವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸುಜಾತಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಟಿವಿ9 ತೆಲುಗು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಜಾತಾ ತಾಯಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್
ಆದರೆ ರಾಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಜಾತಾಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಕೇಶ್ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಫೋನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುಜಾತಾ ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ತಾನು ಅವರ ಮಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾತಿನಿಂದ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ತಾಯಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸುಜಾತಾ, ರಾಕೇಶ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ
ಆದರೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಸುಜಾತಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೂ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸುಜಾತಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಜಾತಾಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ರೂಪ ನೀಡಿದರು.
2023ರಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ
ರಾಕಿಂಗ್ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ದಾರ್ ಸುಜಾತಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2023ರಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕವೂ ರಾಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸುಜಾತಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವೂ ಬಂದಿತ್ತು. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ದಂಪತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಕಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಕೊನೆಗೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಇದೀಗ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.