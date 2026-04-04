ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ! ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗೋಕೆ ರೆಡಿ!?

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಶರ್ವಾನಂದ್ 'ಮುರಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. ಈಗ, ಶರ್ವ ನಟಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಬೈಕರ್' ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಶರ್ವಾನಂದ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಶರ್ವಾನಂದ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಶರ್ವಾನಂದ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಶರ್ವಾನಂದ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಶರ್ವ ತಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.
ಶರ್ವಾನಂದ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶರ್ವಾನಂದ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳಿಲ್ಲ.