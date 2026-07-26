/ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬುದು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ, ತಮಗೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ತಿಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಪಾರ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಶಗುಫ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಮಾರಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ, ಆಸ್ತಿ-ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಎದುರಾದ ನೋವು
ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದ ನಂತರ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನೆರವು ನೀಡುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋಯಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿತಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಖಾಲಿಯಾದ ಜೀವನದ ಸಂಗ್ರಹ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಶಗುಫ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಟಿ
ಇದೀಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿರುವ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಬದಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋರಾಡಿದ ಶಗುಫ್ತಾ ಅಲಿ ಅವರ ಕಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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