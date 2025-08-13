ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ... ಗಂಡನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌!

Actress husband get pregnant : ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ಪಂಗಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಗಂಡಂದಿರು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್' ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಾಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುದೇಶ್ ಲಹಿರಿ, ಅವಿಕಾ ಗೌರ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತ ವರ ಮಿಲಿಂದ್ ಚಂದ್ವಾನಿ, ಗೀತಾ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಪತಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತಿ ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಕಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಚಾಂದ್ವಾನಿ ಕೂಡ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದೆಯುವಂತೆ ನಟಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವಿಕಾ ಗೌರ್ ತುಂಬಾ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನಕಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಂದಿರು ಸಹ ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ. ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತಿ ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬೆಬಿ ಬಂಪ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅರಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ.
ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೂನ್ 4, 2025 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯು ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿನಾ ಖಾನ್ 2024 ರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
