ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ... ಗಂಡನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌!

Actress husband get pregnant : ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌ ಆದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:37 PM IST
  • ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌
  • ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ
  • ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌

ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ... ಗಂಡನ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌!

Actress husband get pregnant : ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಪತಿ ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌ ಆದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಹ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ಪಂಗಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೋಡಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೊ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಗಂಡಂದಿರು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೆಗ್ನಂಟ್‌' ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸವಾಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಡಂದಿರು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುದೇಶ್ ಲಹಿರಿ, ಅವಿಕಾ ಗೌರ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತ ವರ ಮಿಲಿಂದ್ ಚಂದ್ವಾನಿ, ಗೀತಾ ಫೋಗಟ್ ಅವರ ಪತಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತಿ ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಮುಂಬೈ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಕಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಚಾಂದ್ವಾನಿ ಕೂಡ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದೆಯುವಂತೆ ನಟಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವಿಕಾ ಗೌರ್ ತುಂಬಾ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನಕಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಂದಿರು ಸಹ ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ. ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತಿ ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬೆಬಿ ಬಂಪ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಅರಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ.

ಹಿನಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೂನ್ 4, 2025 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಮದುವೆಯು ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿನಾ ಖಾನ್ 2024 ರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ರಾಕಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈ ಷರತ್ತಿಗೆ ಬದ್ದರಾದರಷ್ಟೇ ಮದುವೆ' ಎಂದು ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಕಂಡಿಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ...!

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Hina KhanActress Hina KhanHina Khan Movie

