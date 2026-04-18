ನಾನು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿತು: ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ

Famous Actress Jayaprada: ಈ ಸುಂದರಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ಆಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದವರು. ಈಕೆಯತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಅಂದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಂತದ ಬೊಂಬೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ NTR, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು , ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್-ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಇಂದಿಗೂ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದವರು. ತಮ್ಮ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ. ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಯಪ್ರದಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಪ್ರದಾ ಜೂನ್ 22, 1986 ರಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ತಾವು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರು . ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ... ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್!