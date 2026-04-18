ನಾನು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿತು: ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ

Jaya Prada real life story: ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ.. ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕಲಾವಿದೆ. ಇವರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಟನೆಗೂ ಮನಸೋತವರು ಹಲವರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:30 PM IST
Famous Actress Jayaprada: ಈ ಸುಂದರಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ಆಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದವರು. ಈಕೆಯತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 

ಅಂದದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಂತದ ಬೊಂಬೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ NTR, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ಆ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು , ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್-ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಇಂದಿಗೂ ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೇವಲ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದವರು. ತಮ್ಮ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಫೇಮಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ. ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು  ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಯಪ್ರದಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಪ್ರದಾ ಜೂನ್ 22, 1986 ರಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ತಾವು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರು . ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

