ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ.. ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಈಕೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Aishwarya Bhaskaran: ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಈಕೆ, ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುತ್ರಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 27, 2025, 07:28 AM IST
  • ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
  • ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
  • ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Aishwarya Bhaskaran: ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಾರಿ, ಮಿಥುನಂ, ಪ್ರಿಂಜಿಕು, ಲಾಹಿರಿ ಲಾಹಿರಿ ಲಾಹಿರಿ, ಚಿಂತಕಯಲ ರವಿ, ಮಿಥುನಂ, ಓ ಬೇಬಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್, ಖುಷಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ, ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಿವಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಂದಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್‌ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.

ಈ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ... ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾನ್ನ ಓ ಆಮ್ಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುತುರೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಅಡಿವಿಲೋ ಅಭಿಮನ್ಯುಡು, ಮಾಮಗಾರು, ಪ್ರೇಮ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸುಬ್ಬರಾಯುಡು, ಪೆಳ್ಳಂತೆ ನೂರೆಲ್ಲಾ ಪಂಟ, ಸೀತಾಪತಿ ಚಲೋ ತಿರುಪತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಓ ತಮಿಳು ಅಮ್ಮಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾನಿ, ಮೂಡಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಜುಮ್ಮಂಡಿ ನಾದಂ, ಭಲೇ ಮಂಚಿ ರೋಜು, ಓ ಬೇಬಿ, ದೇವದಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ತಾಯಿಯಂತೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

