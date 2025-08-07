actress mayoori: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಬೆಗಳು ತಾರೆಯಾಗುವ ಮಹತ್ತರ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಕನಸನ್ನು ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದ್ದೇ ಉದಾಹರಣೆಯ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ನಟಿ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ನಟಿಯ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸುವಷ್ಟು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ ತನ್ನ22 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಆ ನಟಿ ಯಾರು?
ಆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿ (ಶಾಲಿನಿ). ಅವರು 1983 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದವರು. 1998 ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಯರಾಜನ್ ನಟಿಸಿದ 'ಕುಂಭಕೋಣಂ ಗೋಪಾಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಟಿಯದ್ದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ನಟಿ 'ಸಮ್ಮರ್ ಇನ್ ಬೆಥ್ಲಹೆಮ್' ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಟ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. ಮಯೂರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು. ಅವರು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2000ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅರಯನ್ನಗಳುಡೆ ವೀಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಯೂರಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಮಯೂರಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟುಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಟಿ, ಧನುಷ್ ಅವರ 'ಪುದುಕ್ಕೋಟೈಲಿಯಿಲ್ ಸರವಣನ್', '7G ರೇನ್ಬೋ ಕಾಲೋನಿ', ಸಿಂಬು ಅವರ 'ಮನ್ಮಧನ್' ಮತ್ತು ಹೇ, ಕಾನಾ ಕಾಂಡೇನ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಗೆ ಮುಂದೊಂದು ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು2005ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆ.ವಿ. ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾನ ಕಾಂಡೆನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ನಟಿ ಮಯೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿತು. 16 ಜೂನ್ 2005 ರಂದು, ಮಯೂರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ದೇಹವು ಚೆನ್ನೈನ ಅಣ್ಣಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಮಯೂರಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಮಯೂರಿ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, "ನನ್ನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.