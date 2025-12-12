ʼಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಐವರೊಂದಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕುʼ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಕರಾಳತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Film Industry Struggles: ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಧವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಧವಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಯಲುಮಾಡಿದರು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ‘ಬದ್ಧತೆ’ ಕೇಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಐವರೊಂದಿಗೆ “ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್” ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಅನುಭವವಾದರೂ, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ನಾನು ಅಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಮಾಧವಿ ಹೇಳಿದರು. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ನಾನು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಗುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, “ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಂದು ‘ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ’ ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಐದು–ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಾವು ಬರೆದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸುವದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಮಾಧವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.