Actress priya marathe: 'ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ತಾ', 'ಸಾತ್ ನಿಭಾನ ಸಾಥಿಯಾನ್', 'ತುಝೇಚ್ ಮೀ ಗೀತ್ ಗಾತ್ ಆಹೆ' ನಂತಹ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 38 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಯಾ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಕಲಾ ಲೋಕ ಶೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ತುಝೇಚ್ ಮೀ ಗೀತ್ ಗಾತ್ ಆಹೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
"ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು 'ತುಝೆ ಮೀ ಗೀತ್ ಗಾತ್ ಆಹೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಮೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಪ್ರಿಯಾ 'ಯಾ ಸುಖ್ನೋ ಯಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು 'ಚಾರ್ ದಿವಸ್ ಸಸುಚೆ'ಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಕಸಮ್ ಸೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ತಾ'ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಬಡೇ ಅಚ್ಚೇ ಲಗ್ತೇ ಹೈ'ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2012 ರಂದು ನಟ ಶಾಂತನು ಮೋಘೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
