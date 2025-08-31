English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಹೋರಾಟ ವಿಫಲ.. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ! ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

Serial actress passed away: ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:11 AM IST
  • ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ
  • ಅವರು ತಮ್ಮ 38 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ

ಹೋರಾಟ ವಿಫಲ.. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ! ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..

Actress priya marathe: 'ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ತಾ', 'ಸಾತ್ ನಿಭಾನ ಸಾಥಿಯಾನ್', 'ತುಝೇಚ್ ಮೀ ಗೀತ್ ಗಾತ್ ಆಹೆ' ನಂತಹ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 38 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಿಯಾ ಜನಮನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಕಲಾ ಲೋಕ ಶೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 'ತುಝೇಚ್ ಮೀ ಗೀತ್ ಗಾತ್ ಆಹೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

"ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು 'ತುಝೆ ಮೀ ಗೀತ್ ಗಾತ್ ಆಹೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಮೋನಿಕಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ ಡಯೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು; ಬಿಪಿ.. ಶುಗರ್‌ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!

ಪ್ರಿಯಾ 'ಯಾ ಸುಖ್ನೋ ಯಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು 'ಚಾರ್ ದಿವಸ್ ಸಸುಚೆ'ಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ಕಸಮ್ ಸೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಪವಿತ್ರ ರಿಷ್ತಾ'ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಬಡೇ ಅಚ್ಚೇ ಲಗ್ತೇ ಹೈ'ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2012 ರಂದು ನಟ ಶಾಂತನು ಮೋಘೆ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ಪ್ರಿಯಾ ಮರಾಠೆ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಾತ್ರವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

priya marathepriya marathe passes awaypriya marathe deathpriya marathe cancerpriya marathe death because of cancer

