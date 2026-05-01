ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಗ್ರೇಡ್ 1 ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು 'ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್' ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಪ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ರಾಜಶ್ರೀ ನಗುಮುಖ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ನನ್ನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಯದ ಗುರುತು ನಾನು ಹೋರಾಡಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕುಳಿದೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದುನಿಲ್ಲಿ, ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಈ ಕಲೆಗಳು ಕಲೆಗಳಲ್ಲ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಕಿರೀಟ ಎಂದು ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ "ನೀವು ಗೋ ಗರ್ಲ್ ❤️🐯" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶುಭಾಂಗಿ ಲಟ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು, "ನೀವು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ರಾಜಶ್ರೀ... ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್! ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದರು. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.