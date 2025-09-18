ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪಡೆಯೋದು 530 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ!

ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಯುಫೋರಿಯಾ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ದಿ ಹೌಸ್ಮೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನಟಿಸಲು ಕರೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿಗೆ 530 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
