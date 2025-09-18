English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪಡೆಯೋದು 530 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ!

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 530 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 18, 2025, 04:36 PM IST
  • ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 530 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ
  • ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಆಲಿಯಾ, ದೀಪಿಕಾರನ್ನೂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಸುಂದರಿ
  • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿ ಶಾಕ್‌

Trending Photos

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
camera icon14
Zeenat Aman husband
ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು
ಇದು ಮನೆಯೋ..! ಅರಮನೆಯೋ..! ಏನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಭವ್ಯಬಂಗಲೆ! ಒಳಾಂಗಣ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon8
Suryakumar yadav
ಇದು ಮನೆಯೋ..! ಅರಮನೆಯೋ..! ಏನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಭವ್ಯಬಂಗಲೆ! ಒಳಾಂಗಣ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ/ಪತಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು..! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹಾಳು
camera icon5
Marriage questions
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ/ಪತಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವು..! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಹಾಳು
ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಪಡೆಯೋದು 530 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ!

ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ. ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಯುಫೋರಿಯಾ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ದಿ ಹೌಸ್‌ಮೇಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನಟಿಸಲು ಕರೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮೌನದಲ್ಲೇ ದುಃಖ ಸಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ..! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನೇ ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ..?

ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿಗೆ 530 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಯಾರು ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಮಂದಿಗಾಯ್ತು ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಭಾವಿ ಸೊಸೆಯ ಪರಿಚಯ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಆರ್ಯನ್‌ ಗೆಳತಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Sydney SweeneyBollywood movieHollywood actress

Trending News