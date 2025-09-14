English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʻನನ್ನ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆತನ ಜೊತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳಾಯ್ತು..ʼ - ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಣ್ಣೀರು

Famous actress about casting couch : ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಡಮ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 14, 2025, 04:32 PM IST
  • ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಿಟ್‌ ಪಡೆದ ನಟಿ
  • ʻನನ್ನ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆತನ ಜೊತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲʼ
  • ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
camera icon8
Gold price
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಖಚಿತ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
camera icon6
Guru Vakri
ಮುಂದಿನ 120 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ʻನನ್ನ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆತನ ಜೊತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳಾಯ್ತು..ʼ - ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಣ್ಣೀರು

Famous actress about casting couch : 'ಯೇ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ' ಚಿತ್ರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ನಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕರಣ್ ನಾಥ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದು ಜಿವಿದಾ ಅವರ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾದರು. ಜಿವಿದಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ನ ಕರಾಳ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿನಯದ ತಾಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 2002 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ''ಯೆ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ'' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.

ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯೆ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ ಯೆ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಲವರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದೆ" ಎಂದು ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 43 ವರ್ಷದ ನಟನ ಜೊತೆ 21ರ ಹರೆಯದ ನಟಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌! ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು ಕೇಸ್‌..

ಜ್ಯೂ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ತೆಲುಗಿನ ತಾರಕರತ್ನ ಅವರ ಜೊತೆ ''ಯುವ ರತ್ನ'' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಆಗ ಸಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತಾರಾಂ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಜಿವಿದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪಲ್ಲಂಗದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಸರ್ವನಾಶವಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭೇಟಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ಎಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ.  ಇದರಿಂದಲೇ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ನನಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Jividha SharmaYeh Dil Aashiqanaacasting couch

Trending News