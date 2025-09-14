ʻನನ್ನ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಆತನ ಜೊತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಬದುಕು ಹಾಳಾಯ್ತು..ʼ - ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕಣ್ಣೀರು

Famous actress about casting couch : 'ಯೇ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ' ಚಿತ್ರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ನಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕರಣ್ ನಾಥ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದು ಜಿವಿದಾ ಅವರ ನಾಯಕಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾದರು. ಜಿವಿದಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ಕರಾಳ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿನಯದ ತಾಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ತಂಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು 2002 ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ''ಯೆ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ'' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.
ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಯೆ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುಬಿಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಚಿತ್ರ ಯೆ ದಿಲ್ ಆಶಿಕಾನಾ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಮೇಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಲವರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದೆ" ಎಂದು ಜಿವಿದಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೂ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ತೆಲುಗಿನ ತಾರಕರತ್ನ ಅವರ ಜೊತೆ ''ಯುವ ರತ್ನ'' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಆಗ ಸಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸುತಾರಾಂ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಜಿವಿದಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪಲ್ಲಂಗದ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಸರ್ವನಾಶವಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭೇಟಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೂ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀವು ಎಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ನನಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
