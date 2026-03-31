17 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌.. 23ಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆ.. 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

shweta basu prasad: ಈ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯಿತು. 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು.. ಆದರೆ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಶ್ವೇತಾ ಬಸು ಪ್ರಸಾದ್. 2002 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಕಹಾನಿ ಘರ್ ಘರ್ ಕಿ ಎಂಬ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನ ಕೋಟಾ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತವು.. ಶ್ವೇತಾ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಬರಹಗಾರ್ತಿ.. ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕೂಡ. ಜನವರಿ 11, 1991 ರಂದು ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶ್ವೇತಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.. ಇದೀಗ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.