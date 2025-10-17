English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ, ನಟಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಕನಸಿನ ಮದುವೆ! ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ದುರಂತ ಕಥೆ

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ, ನಟಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಕನಸಿನ ಮದುವೆ! ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ದುರಂತ ಕಥೆ

suchitra sen career: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು — ಪತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಕನಸಿನ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದ ದುರಂತ ನಾಯಕಿ  

Oct 17, 2025
  • ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸತ್ಯ
  • ನಂತರದ 35 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ, ನಟಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು ಕನಸಿನ ಮದುವೆ! ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ದುರಂತ ಕಥೆ

suchitra sen career: 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರು ನಾಯಕನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ದುಃಖ ತಂದಿತು. ಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಸುಂದರಿ, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು.

ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ (ಜನ್ಮ ಹೆಸರು ರೋಮಾ ದಾಸ್‌ಗುಪ್ತ) ಬಂಗಾಳದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸುಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆದಿನಾಥ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ದಿಬಾನಾಥ್ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು.

1952ರಲ್ಲಿ "ಶೇಷ್ ಕೊಥಾಯೆ" ಎಂಬ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು “ಸಾತ್ ನಂಬರ್ ಖೈದಿ” ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಬಂದದ್ದು “ದೇವದಾಸ್” ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದುಃಖದ ಕಥೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಯಿತು. ಪತಿ ಮದ್ಯಪಾನದ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಚಿತ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ನೀಡಿದ ಹೂಗುಚ್ಛದ ವರ್ತನೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. “ಪ್ರಣಯ್ ಪಾಷಾ” ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿದರು. ನಂತರದ 35 ವರ್ಷಗಳು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿರಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಚಿತ್ರಾ ಸೇನ್ ಅವರ ಕಥೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.
 

