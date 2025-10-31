English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ರೂ ಶಾರುಖ್‌ಖಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಈ ನಟಿಯರು? ಕೊನೆಗೆ ಸುಂದರಿಯರ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ರೂ ಶಾರುಖ್‌ಖಾನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಈ ನಟಿಯರು? ಕೊನೆಗೆ ಸುಂದರಿಯರ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

famous actress who rejected to act with shahrukh khan: ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಹಲವಾರು ನಟಿಯರು ಬಯಸಿದ್ರೂ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರಾಕರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 31, 2025, 04:09 PM IST
  • ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್‌ ಕೂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ

famous actress who rejected to act with shahrukh khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಣಯದ ರಾಜ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಾದರೂ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್‌ಡಮ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರು ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ!

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ನುಡಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ “ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಕಲ್ಚರ್‌” ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಶಾರುಖ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಖಾನ್‌ಗಳ (ಆಮೀರ್‌, ಸಲ್‌ಮಾನ್‌, ಶಾರುಖ್‌) ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಕಂಗನಾ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ, ಬೃಹತ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನೇ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ನಟಿ.. ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ತೆಲಕೆಳಗಾಗಿಸುವ ಘಟನೆ  

‘ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್‌ ಕೂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್‌ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ನಟಿ. ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ, ದರ್ಶನ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!

ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣದ ದಿಲ್ ಆಶ್ನಾ ಹೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ “ಓವರ್‌ ಆಕ್ಟಿಂಗ್‌” ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.

60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಯೌವನದಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಶೈಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದಿರುವುದು ಸಿನಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

 

shahrukh khan 60th birthdayShah Rukh KhanSRK birthday 2025King khanBollywood Actresses

