English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೈಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್‌ ಇರಲ್ಲ.. ಆದ್ರೂ ಈ ಸುಂದರಿಗಿದೆ ಹುಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್..! ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

actress simple life: ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಈ ಗುಣ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 12:45 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಪೇಮಸ್‌ ಆಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
  • ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
camera icon6
pension
ಕನಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon6
solar eclipse 2025
ಮಹಾಲಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 4 ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon6
White Hair Remedies
ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ.. ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
camera icon7
Gold price
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ !ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಗನದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
ಮೈಕಾಣುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್‌ ಇರಲ್ಲ.. ಆದ್ರೂ ಈ ಸುಂದರಿಗಿದೆ ಹುಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್..! ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆಯಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

actress simplicity: ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಪೇಮಸ್‌ ಆಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಟಿಯರನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದವರು. ಯಾರು ಆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..?   

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ಮೂರನೇ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಅದೂ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ..

ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಟಿಯರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಮೇಕಪ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲುಕ್ ಗಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮೂಲಭೂತ ಮೇಕಪ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇಕಪ್ ಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸುಂದರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ..? 23 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ..?

ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೇಕಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕರು. ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, "ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ. ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳಿವೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಭದ್ರತೆಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, ಪಾತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಫೇರ್‌ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಮ್ಮೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫೇರ್‌ನೆಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಸಹ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್ ಇದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆಯೇ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಕೊರತೆಯು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 

Sai PallaviSai pallavi MovieSai Pallavi filmssai pallavi ageactress simple life

Trending News