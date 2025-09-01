ಚಟಪಟ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ.. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರೂಪಕಿ ಈಕೆ!

Anchor suma remuneration: ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ.. ಅವರು ಆಂಕರಿಂಗ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಅವರು 'ಕಿರೀಟಧಾರಿ ರಾಣಿ'ಯಂತೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸುಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಬಂದರೂ, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸುಮಾ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮಾ ಎಂದರೆ ಆಂಕರ್ ಮಾಡುವುದು.. ಆಂಕರ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೇ ಸುಮಾ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸುಮಾ ಮಲಯಾಳಿ ಆದರೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರೂ, ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಸುಮಾ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾ ಕೇವಲ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಅವರು 1.60 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರೂಪಕಿ ಸುಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಚಾರದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾ ಪ್ರತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಾರೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ, ಸುಮಾ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯುವ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಸುಮಾರು 40 - 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 8-10 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.