ತೆರೆಯನ್ನೇ ಆಳಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿಯ ಕೆರಿಯರ್‌ ಅಂತ್ಯ! ಫೇಮಸ್‌ ಆಂಕರ್‌ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Famous Anchor: ಇವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದರು.. ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..     

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:58 AM IST
  • ಉದಯಭಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಆಂಕರ್
  • ಸುಮಾ ಕನಕರನ್ನು ಮೀರಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರದು

anchor udaya bhanu: ಉದಯಭಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ಆಂಕರ್. ಸುಮಾ ಕನಕರನ್ನು ಮೀರಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜೋಶ್ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ.. ಉದಯಭಾನು ಹತ್ತಾರು ಟಿವಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಯಭಾನು ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿ ಸುನಿತಾ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಸುನಿತಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದಯಭಾನು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಉದಯಭಾನು ಸುನೀತಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಳಾಗಿತ್ತು.. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಉದಯಭಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದಯಭಾನು ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸುನಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.. "ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಉದಯಭಾನುವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

"ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟಕರು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉದಯಭಾನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಸ್ಯಾಡ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಹಾಕಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.. ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿ.. ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ತನಗೆ ತಾನೇ ಏನೋ ಯೋಚಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಉದಯಭಾನು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಳು.. ಆಕೆಯ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದರು ಸುನೀತಾ. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದಯಭಾನು ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಭಾನು ಕೆಲವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತೂ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉದಯಭಾನು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.  
 

