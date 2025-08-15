116 ನಾಯಿಗಳ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ 45 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ...!

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ, ‘ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ಕಥೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ 45 ಕೋಟಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್:
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ಅವರು ಮಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಅದರ ಐಷಾರಾಮಿತನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಿಗೂ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿದೆ. 116 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ಸ್ನಾನ, ದೈನಂದಿನ ನಡಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಾಜರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ‘ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳ’ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡವೇ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ್ರವರ ಸೊಸೆಯಾದ ನಟಿ ಮದಲಸಾ ಶರ್ಮಾ, 2023ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ. “ನನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳೆಂದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟಿ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಾಯಿಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ 16 ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಮದಲಸಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂಬಂಧ. ಆಹಾರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಂತಿದೆ. ಬಡತನ, ಹಸಿವು, ಹೋರಾಟ, ಅವಮಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದವರು ಇಂದು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಿಥುನ್, “ನಾಳೆ ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ,” ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ಬಂಗಲೆಗಳು, ಮಸಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 16 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾಟೇಜ್ಗಳು, ಊಟಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಮಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಭವ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲದ ಸಂಕೇತಗಳು.
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ಈ ಕಾರ್ಯ, ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಡೆಗಿನ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂದೇಶ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ನಡೆಯಾಗಿದೆ.