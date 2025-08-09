ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯೇ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಬೆಳೆಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ....
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಅನೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರ ಜೀವನವು ಕಾಣುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರದು. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಉಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ 1977 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುರೋಧ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಿತಾ ಮಾಥುರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ.. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ ಜೋಡಿ?!
ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅನುರೋಧ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಜತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಲುಟ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ತಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ನಟನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ತನಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವೇಷಭೂಷಣ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯಾದರು.
1993 ರಲ್ಲಿ ರುಥಾಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಷಭೂಷಣ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 51 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗಾಗಿ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು".. ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಮಾಮ್ ಖಾನ್ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.