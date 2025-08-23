ನಟನೆ ತೊರೆದು ಜೋತಿಷಿ ಆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕಿ!

ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪರದೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸುಂದರಿಯರು ಈಗ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆ ಕೂಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಈ ನಟಿ ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಲಹಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು... ಅವರೇ ನಟಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ. ಈ ಸುಂದರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಟಿ.
2002 ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಮೇರೆ ಯಾರ್ ಕಿ ಶಾದಿ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಮತ್ತು 'ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ನಟಿಸಿದ 'ವಿಲನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ನಟಿಸಿದ 'ಜೈಹೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಎಂಬ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ 1989 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿರುವ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಕಿಮ್ಮಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
