ನಟನೆ ತೊರೆದು ಜೋತಿಷಿ ಆದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕಿ!

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 23, 2025, 10:25 PM IST
ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪರದೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆಯರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸುಂದರಿಯರು ಈಗ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾರೆ ಕೂಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಈ ನಟಿ ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಲಹಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕುʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

ಆಗಾಗ್ಗೆ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು... ಅವರೇ ನಟಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ. ಈ ಸುಂದರಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಟಿ.

2002 ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಮೇರೆ ಯಾರ್ ಕಿ ಶಾದಿ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಮತ್ತು 'ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ನಟಿಸಿದ 'ವಿಲನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ನಟಿಸಿದ 'ಜೈಹೋ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಎಂಬ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ 1989 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿರುವ ತುಲಿಪ್ ಜೋಶಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿನೋದ್ ನಾಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಕಿಮ್ಮಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ "ಜಿಂಗೋ" ಸೆಕೆಂಡ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

TULIP JOSHITulip Joshi MoviesTulip Joshi latest

