/ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಖ್ಯಾತ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೆಟರ್‌ ಪತ್ನಿ

ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಅಖಿಲ್ ಎನ್ಆರ್ಡಿ ಹೆಸರು ಕೇರಳದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಶೈಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ವರೆಗೆ
ಅಖಿಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ ಕೂಡ ಅವರ ಹಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಅವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಖಿಲ್ ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ನಟನೆಯತ್ತಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Maharaja Hostel ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಎನ್ಆರ್ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಎನ್ಆರ್ಡಿ, ಅಖಿಲ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಘಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಅಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೇಘಾ ಅವರ ಮದುವೆ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಅಖಿಲ್ ಸ್ವತಃ ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೇಘಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ–ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇತ್ತು. ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಈ ಜೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರೇ ಮೇಘಾ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಘಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಲಗೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮೇಘಾ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಆರೋಪ ಅಥವಾ ವರದಿಯಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರದ್ದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದೇ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ, ಅಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಅಖಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಘಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಇದ್ದವು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಮೇಘಾ ಏಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋದರು, ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅಖಿಲ್
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Maharaja Hostel ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ಘಟನೆಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಖಿಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ Aavesham ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಖಿಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಬೇಸರವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಮೇಘಾ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಳಕೆದಾರರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಘಟನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ. ಅಖಿಲ್, ಮೇಘಾ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಘಟನೆಯ ನಿಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದೇನು?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಇದೀಗ ದಾಂಪತ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮೇಘಾ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ, ಅಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿರುವ ಅಖಿಲ್ ಎನ್ಆರ್ಡಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅಖಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಘಾ ಈ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? ಮೇಘಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ.
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