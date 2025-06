Vikram Sugumaran: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ- ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಧನ

Vikram Sugumaran: ಮಾಧಯನೈ ಕೂಟಂ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಕೊಟ್ಟಂ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸುಕುಮಾರನ್ (48) ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 2, 2025) ಮುಂಜಾನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಮಧುರೈನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ರಮ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲು ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಡುಕಲಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಟ್ರಿಮಾರನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಮಧಯನೈ ಕೂಟಂ'. ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಮಗ ಶಾಂತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾವಣ ಕೊಟ್ಟಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದವು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಪೊಲ್ಲಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡಿವೀರನ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ (ಜೂನ್ 01), ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮಧುರೈಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

#Rip dearest brother @VikramSugumara3

I’ve learnt so much from you & will always cherish every moment

Gone too soon

You will be missed #RIPVikramSugumaran pic.twitter.com/U78l3olCWI

— Shanthnu (@imKBRshanthnu) June 1, 2025