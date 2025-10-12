ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 80 ವರ್ಷದ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯೂನೋಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ‘ಉಮೇಶ್ ಅವರು ನೋಡಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಿವರ್ ಒಳಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಘನ ಗಾತ್ರದ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಪರಮ್ ಗುಬ್ಬಿ, ಶಶಿಕಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಗಳು ವಿಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಕನ್ ಫರ್ಮ ಮೇಶನ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಮೋಥೆರಪಿ...ಇಮಿನೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೃತಿ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಯಾರ ಹತ್ರಾನೂ ಕೆಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಎಂದು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಪರಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
