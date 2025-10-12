English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ... ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

 ಆ ಬಳಿಕ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯೂನೋಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Oct 12, 2025, 09:28 PM IST
  • ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಮೇಶ್
  • ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಕನ್ನಡ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯ

Trending Photos

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon6
Baba Vanga Predictions
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
camera icon5
Mahatma Gandhi
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
camera icon7
Bra Fence
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..
ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ... ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಬಾತ್‌ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 80 ವರ್ಷದ ನಟ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯೂನೋಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೈದ್ಯರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಉಮೇಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ‘ಉಮೇಶ್ ಅವರು ನೋಡಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಲಿವರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಿವರ್ ಒಳಗೆ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Trisha Krishnan Marriage: 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್.. ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್‌ ಇವರೇ !

ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿ ಘನ ಗಾತ್ರದ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಗಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಪರಮ್ ಗುಬ್ಬಿ, ಶಶಿಕಲ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಗಳು ವಿಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಂತಾ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದೆ. ಕನ್ ಫರ್ಮ ಮೇಶನ್ ಗೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ತರ ಗೆಡ್ಡೆ ತೆಗೆದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿಮೋಥೆರಪಿ‌‌...ಇಮಿನೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್  ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೃತಿ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಯಾರ ಹತ್ರಾನೂ ಕೆಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಎಂದು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಪರಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್... ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದಂತೆ!

 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Actor Umesh liver cancerKannada actor UmeshUmesh health update

Trending News