English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಧೋಖಾ, ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಗೆ ಧೋಖಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 26, 2025, 09:35 AM IST
  • 80- 90ರ ದಶಕದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಗೆ ಧೋಖಾ
  • ತಮಗೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಒಟಿಟಿ ಇನ್ನಿತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
  • ತನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ

Trending Photos

ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
camera icon5
Salman Khan Bodyguard
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಅಂಗರಕ್ಷನೇ 100 ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ..
&quot;ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..&quot;, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
camera icon5
Guide movie
"ಹಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು..", ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಆಗ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
ACTRESS
ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಜಾಡಿಸಿ ಒದ್ದರು..! ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಧೋಖಾ, ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ

ಈಕೆ 80-90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್'ನಿಂದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸರುವ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಳಾಸ, ನಕಲಿ ಚೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಬಳಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಒಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಶಾಕ್ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿತ್ತರದಿಂದ ತಮಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುರು ಮಮತಾ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಮತಾ  ಮೂವೀಸ್  ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಒಟಿಟಿ ಇನ್ನಿತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧೋಖಾ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಏಜೆಂಟ್ ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹಿಯನ್ನ ನಕಲಿಸಿ, ಹಣ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರ ಖರೀದಿಸಿರುವಂತೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಒಂದು ಕಾಲದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್! ಕಪೂರ್ ಕುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್, ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟ್... ಆದರೀಕೆ 53ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025ರಂದು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ, ಗುರು ಮಮತಾ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಲಿಕರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್'ನಿಂದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು ಗಂಡುಗಲಿ ರಾಮ, ಗಣೇಶ ಮಹಿಮೆ, 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟರ ಬಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ಏಜೆಂಟರು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದರನ್ವಯ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬಾತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಹಿ, ಸುಳ್ಳು ಚೆಕ್, ಸುಳ್ಳು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ತಾವೇ ಇದರ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಎಂದು ದಿನಾಂಕ 31:05:2017ರಂದು 12,000ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ನಕಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಯಂತಿ ಅಭಿನಯದ 1979ರ 'ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ', ಅಶೋಕ್, ಆರತಿ ನಟನೆಯ 1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗಣೇಶ ಮಹಿಮೆ' ಹಾಗೂ 1983ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಡಾ.  ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಗಂಡುಗಲಿ ರಾಮ' ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್'ಗಳು, ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಎ ಎನ್ ಜಗದೀಶ್ , ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ರಸೂಲ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಳಾಸ, ನಕಲಿ ಚೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಂತರ ನಕಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಚಿತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ  ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Producer CheatedproducercinemaYoutubecinema rights

Trending News