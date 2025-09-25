ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಿರುವ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ಇವರ ಏಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Jyothi Rai Age: ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಳತೀರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈಗ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಿರೀಯಲ್ಗಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಟರು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಧಿಯಾಟದ ಕೈಗೊಂಬೆ.. ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ! ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ..
ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು, ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ಪೆದಂತ ಮನಸು ಕೂಡ ಒಂದು.. ವಸುಧರ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿಯ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಜಗತಿ ಮೇಡಂ ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಜಗತಿ ಮೇಡಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ವಿಧಿಯಾಟದ ಕೈಗೊಂಬೆ.. ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ! ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ..
ಜಗತಿ ಮೇಡಂ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಅವರು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನೆಗಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಳು. ಆದರೆ, ಗುಪ್ಪೆದಂತ ಮನಸು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜ್ಯೋತಿರೈ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.