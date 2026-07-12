/ಮಗ, ಪತಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಯಾರು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು 88ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವೇ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪತಿ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧನರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾಲುನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಮ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ನವೀನ್ ಫಾರಂ ಹೌಸ್ಗೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪತಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 1997ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪುತ್ರನ ಮಗಳು ಅಪ್ಪರಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಂಗೀತ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಪತಿ
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪತಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸದಾ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.
ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿಸಿ 1956ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ರಾಮು” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 1997ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಶರಾದರು.
ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅಗಲಿಕೆ
ಜಾನಕಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈನ ನರ್ತಕಿ ಉಮಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನವಾದ ನಂತರ ತಾಯಿ ಜಾನಕಿಯವರ ಜೊತೆಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, 2026ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖ ತಂದಿದೆ.
2017ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಾಯನ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ‘10 ಕಲ್ಪನಕಳ್’ ಚಿತ್ರದ ‘ಅಮ್ಮ ಪೂವಿನುಂ’ ಜೋಗುಳ ಗೀತೆ ಅವರ ಗಾಯನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಾಡಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ಭೋಗಾದಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅವರು, ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.