ರಜನಿ ಟು ವಿಜಯ್ ವರೆಗೆ..! ಈ ಸೌತ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಬೇರೆ ಇವೆ..

 South Indian actors real name: ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 29, 2026, 02:12 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
  • ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ರಜನಿ ಟು ವಿಜಯ್ ವರೆಗೆ..! ಈ ಸೌತ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಬೇರೆ ಇವೆ..

Tamil actors birth name: ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಗುರುತೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. 

ರಜನಿಕಾಂತ್ 
ನಟ ರಜನಿಯವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮರಾಠಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಮರಾಠಾ ರಾಜ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಎಂಬ ನಟ ಇದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ರಜನೀಕಾಂತ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಏಕೈಕ ನಟ ನಟ ರಜನೀಕಾಂತ್. 

ಧನುಷ್ 
ನಟ ಧನುಷ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮೀರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಅವರ ತಂದೆ ಕಸ್ತೂರಿ ರಾಜ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಧನುಷ್ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರಭುದೇವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ನಟರು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದರು. ಇದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕುರುತಿಪ್ಪುನಾಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಧನುಷ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಧನುಷ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ನಯನತಾರಾ 
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್. ಅವರು ಕೇರಳದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಯನತಾರಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಯನತಾರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೂ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳು ಎಂದಾಗಿದೆ. 

ಸೂರ್ಯ 
ನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸರವಣನ್. ಸೂರ್ಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರವಣನ್ ಎಂಬ ನಟ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸರವಣನ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ವಿಕ್ರಮ್ 
ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕೆನಡಿ ಜಾನ್ ವಿಕ್ಟರ್. ವಿಕ್ರಮ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದು, ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ವಿಜಯ್ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಳಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್. ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಜಯ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

Rajinikanth real name Shivaji RaoDhanush original name Venkatesh PrabhuNayanthara real name Diana MariamSuriya actor real name SaravananVijay full name Joseph Vijay

