ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಂಗೂರ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಂಬಲ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಕೆಲವರು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸ್ವತಃ "ಸೋಲಬಹುದು, ಸತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಾರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದ ಜನರು ಹೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಜನರು ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಓಣಿಗಳಿಗೆ ಡಂಗೂರ ಸಾರುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಪರ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.