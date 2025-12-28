ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಸೀನ್‌ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌! ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಕೋಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿತ್ತು ಅದೊಂದು ದೃಶ್ಯ

Umrao Jaan shooting story: ದಿವಂಗತ ನಟ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮರಹಿತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು. ‘ಗರಂ ಹವಾ’, ‘ಚಶ್ಮೆ ಬದ್ದೂರ್’, ‘ಕಿಸಿ ಸೆ ನಾ ಕೆಹ್ನಾ’, ‘ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್’ ಮೊದಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
1981ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಜಾಫರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ‘ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್’ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಸ್ವತಃ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಲಕ್ನೋ ಸಮೀಪದ ಮಲಿಹಾಬಾದ್ನ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾವ್ (ರೇಖಾ) ಮತ್ತು ನವಾಬ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ನಡುವಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರಿತ್ತು. ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಮಿತಿಮೀರಿತು.
ಕೆಲವರು ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು ಬಂದೂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಯಿತು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಡಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2013 ರಂದು ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಿನೆಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.