ಧನುಷ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಆಯುದ್ಧ ಗಿಫ್ಟ್‌ ನೀಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..! ಇದರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ

Dhanush Kara movie : ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾರ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ನಟನ ಆಗಮನವಾಯ್ತು.. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ... ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಫವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಆಯುದ್ಧ ಯಾವುದು..? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 25, 2026, 06:58 PM IST
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
camera icon5
CSK vs MI
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
camera icon6
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ &#039;ಶತಕಗಳ&#039; ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
camera icon6
Kara movie updates : ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಹೂಮಳೆಗೈದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯುದ್ಧವೊಂದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ನೀಡಿದರು..

ಹೌದು.. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುರುಗನ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಧನುಷ್ ಅವರು ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್‌ಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಿಸಿದ್ರಾ ತ್ರಿಷಾ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗಿ ಕಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ..?

'ಕಾರ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲದ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಪ್ರೊಜೋನ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ನಟನೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 'ಕಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಈ TOP 6 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡಿ..! ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ..

ಷಣ್ಮುಖನ ಆಯುದ್ಧದ ಮಹತ್ವ : ಷಣ್ಮುಖನ ಆಯುಧವಾದ 'ವೇಲ್' ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿವೇಲ್, ಕೇವಲ ಆಯುಧವಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅಸುರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನಾದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ (ಮುರುಗನ್) ನೀಡಿದಳು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶೂರಪದ್ಮನಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುರುಗನ್ ಈ ವೇಲನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಜಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

