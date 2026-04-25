Kara movie updates : ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರು ಕೊಯಮತ್ತೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಹೂಮಳೆಗೈದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯುದ್ಧವೊಂದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದರು..
ಹೌದು.. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುರುಗನ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಧನುಷ್ ಅವರು ಈ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ಕಾರ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿರದ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಲದ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಧನುಷ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮಿಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಪ್ರೊಜೋನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ನಟನೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 'ಕಾರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಷಣ್ಮುಖನ ಆಯುದ್ಧದ ಮಹತ್ವ : ಷಣ್ಮುಖನ ಆಯುಧವಾದ 'ವೇಲ್' ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿವೇಲ್, ಕೇವಲ ಆಯುಧವಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅಸುರ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನಾದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಗೆ (ಮುರುಗನ್) ನೀಡಿದಳು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶೂರಪದ್ಮನಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುರುಗನ್ ಈ ವೇಲನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಧರ್ಮದ ನಾಶ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಜಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.